Georg Linnamäe: järgmisel aastal võiks mõelda MM-tiitli peale

Ralliautode tulevikust rääkides ütles Linnamäe, et hetkel ei ole ta veel hübriidi ja elektri fänn. „Keskkonna küsimus on oluline ja peame tegema endast kõik oleneva, aga arvan, et suures pildis on see nii väike osa. Usun, et sisepõlemismootoritel on veel pikk eluiga“. Rallisõitja nendib, et spordiala teeb pealtvaatajate jaoks huvitavaks hääl ning elektriautodega ei ole see emotsioon kindlasti sama. Teisalt loodab Linnamäe, et tehnoloogia areneb nii, et mõeldakse välja veelgi parem lahendus.