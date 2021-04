Lewis Hamilton avaldas karmi avarii põhjustanud Russellile toetust

"Olles saanud nüüd tagantjärele juhtunu üle mõelda, tean, et oleksin pidanud kogu olukorraga paremini toime tulema. Emotsioonid võivad hetke kuumuses üle keeda ja eile said minu tunded minust võitu. Ma palun vabandust Valtteri, oma meeskonna ja kõigi ees, kes tundsid, et ma vedasin neid oma tegevusega alt. See pole see, kes ma olen ja ma ootan endalt rohkem, kuna tean, et teised ootavad minult rohkem. Sain sellel nädalavahetusel raske õppetunni ning saan sellest kogemusest paremaks sõitjaks ja paremaks inimeseks," ütles Russell.