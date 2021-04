Eesti saalijalgpall: Narval pronks, Viimsil kullani vaid üks samm!

Mäng kolmanda koha eest või lohutusfinaal, nagu seda nimetatakse, sai tõepoolest mõlema meeskonna jaoks võimaluseks pärast kaotust poolfinaalis kibedat pilli veidi magusamaks muuta. Cosmos juhtis seerias Smsraha vastu, kuid lasi siiski vastase järgmisesse vooru, Narva aga loovutas finaaliteekonna hoopis Tartu Ravensile, olles poolfinaalseeria favoriidi staatuses. Mõlemad meeskonnad olid võitluseks pronksi eest tõsiselt meelestatud, just sellest oli tingitud ka võrdlemisi suletud mäng esimestest minutitest peale. Cosmos sai järk-järgult initsiatiivi enda kätte, sundides Unitedit madalalt kaitsma ja vastu ründama. Narvakatel õnnestus initsiatiiv haarata vaid esimese poolaja keskpaigas: just siis nihutasid Unitedi jalgpallurid mängu oma väravast eemale, lülitades sisse agressiivse pressingu. Ehkki midagi peale mõningate ohutute lähenemiste Vadim Beljakovi väravale ei õnnestunud väljaku peremeestel korda saata. Vaheajale lähemale liikudes hakkas Cosmos taas ähvardama: Maksim Babjak sihtis keskmiselt distantsilt, kuid ei suutnud kuidagi leida täpset tabamust vastase väravasse. Pärast Marek Šatovi kavalat lööki kasutas Valeri Smelkov aga suurepärast madalat mängu. Kuid siiski läksid „kosmonaudid“ vaheajale mängu juhtides: oma kaitsja poolt mahajäetud Babjak vastas Mihhail Šrubkovski söödule ja suunas palli otselöögiga Unitedi värava kaugemasse ülemisse nurka. See Cosmose minimaalne eduseis tulenes mängu loogikast: Tallinna jalgpallurid nägid vastasest pisut huvitavamad välja.