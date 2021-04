Reali president: Superliiga luuakse jalgpalli päästmiseks, muidu oleme aastaks 2024 kõik surnud

Real on üks 12-st Euroopa tippklubist, kes on algatanud uue Euroopa Superliiga loomise.

"Teeme seda selleks, et jalgpalli praegusel kriitilisel hetkel kaitsta," ütles Perez Hispaania meediale.

Reali bossi sõnul on praegune Meistrite liiga ajale jalgu jäänud, sest nõrkade meeskondade osalusel peetavaid igavaid mänge on liiga palju ja noorte huvi on kahanemas.