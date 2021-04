AMETLIK! Soome MM-ralli lükati edasi

Jyväskylä rallit korraldava AKK Sportsi klubi tegevjuhi Riku Bitteri sõnul vajavad nad raja äärde fänne. "Soome ralli on pealtvaatajate jaoks tehtud üritus ja me vajame fänne, et see toimiks. Kuigi hetkel pole kindlust, et saame oktoobris fänne võõrustada, on lootust, et vaktsineerimisprogramm teeb selle võimalikuks."