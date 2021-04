Jürgen Klopp sattus Gary Neville`ga väga teravasse sõnasõtta

"Gary Neville rääkis "You'll Never Walk Alone`ist" (Liverpooli hümn - toim.). Et see peaks olema juba keelatud. See on meie hümn ja meil on õigus oma hümni laulda. Tema ei mõista seda niikuinii, nii et see pole aus. Mulle see (Superliiga) ka ei meeldi, aga ma ei anna kommentaare teiste klubide kohta," kurjustas Klopp pärast 1:1 viigimängu Leeds Unitediga.