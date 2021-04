PLAY OFF KOMMENTAAR | Treeneri otsus ja noore mängija küps tegutsemine tõid võiduka pöörde

Korvpalli meistriliiga põhiturniiril Kalev/Cramo järel teise koha saanud Pärnu Sadam on loonud endast vastaka mulje. Läbi hooaja on näidatud head korvpalli, korra võidetud isegi Kalev/Cramot ennast ning just neid nähakse koduse liiga ühe finalistina. Samas oldi enne meistriliiga veerandfinaali algust kaotatud senise hooaja kaks kõige olulisemat mängu - karikavõistluste poolfinaal ja Eesti Läti liiga veerandfinaal.

Kas meeskond soovis seda endale tunnistada või mitte, sellised tagasilöögid söövad vaimu ja enesekindlust.