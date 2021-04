FOTOD | Leeds United tegi Liverpooli suunas terava torke

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas enne mängu Sky Sportsile, et tema Superliiga ideed ei toeta. "Inimesed pole sellega rahul, ma saan sellest aru. Ma ei saa hetkel palju rohkem öelda, sest me ei ole selles protsessis osalenud - ei mängijad ega mina -, me ei teadnud sellest. Me peame ootama ja vaatama, kuidas see areneb. Mulle meeldib jalgpalli võistluslik aspekt. Mulle meeldib, et West Ham võib mängida Meistrite liigas. Me tahame ise sinna pääseda, aga mulle meeldib, et neil on võimalus," kommenteeris Klopp.