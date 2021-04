See toimimismehhanism näeb ette, et võetakse tugevaimad olemasolevad klubid ja tehakse need veel rikkamaks. Majanduslikult võiks Superliiga olla aga veelgi edukam, kui nad võtaksid kasutusele hoopis NBA ja teiste Põhja-Ameerika profiliigade mudeli. Põhja-Ameerika profiliigade stiilis Superliiga loomine keeraks Euroopa jalgpalli aga täiesti pea peale, kuid just seal peituks kõige suurem rahapada.