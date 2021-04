DELFI VIDEO | Robert Valge lükkas kuuldused ümber: see on mingi meedia jutt

Pärnu parimana 15 punkti visanud Robert Valge tunnistas mängujärgses intervjuus, et Kalev/TLÜ on oluliselt tugevam meeskond, kui lõppenud põhiturniir näitas.

"Ei tulnud üldse kergelt. Tegelt oli karta, et (Kalev/TLÜ) ei ole nii kehv tiim, et peaks nad iga kord üle jooksma. Kui vaadata ka põhihooaja mänge, siis me ei ole nende vastu üldse hästi mänginud. Ei saa ennast kuidagi käima," sõnas Valge.