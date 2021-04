Bayerni boss laitis Superliiga maha: see ei lahenda Euroopa klubide finantsprobleeme

"FC Bayern ei ole olnud seotud Superliiga loomise plaanidega. Oleme veendunud, et jalgpalli praegune struktuur tagab usaldusväärse aluspinnase. FC Bayern tervitab Meistrite liiga reforme, kuna usume, et need on õige samm Euroopa jalgpalli arendamiseks. Uuenev alagrupiturniir aitab suurendada võistluste põnevust ja emotsionaalset kogemust," teatas Rummenigge Bayerni pressiavalduses.