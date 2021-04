Russell vabandas Bottase ees: võetud risk ei tasunud end ära, võtan avarii eest vastutuse

Russell tunnistas esmaspäeval, et võtab pärast videokorduste vaatamist vastutuse õnnetuse eest enda peale. Ta tunnistas, et avarii järel said emotsioonid temast võitu ja seetõttu asus ta Bottast süüdistama.

"Teadsin, et see oleks olnud üks meie parimatest võimalustest sellel hooajal punkte koguda ja kuna need punktid loevad meile praegu väga palju, siis tuleb vahel ka riske võtta. See ei tasunud end ära ja pean selle eest vastutama," teatas 23-aastane Russell.

"Olles saanud nüüd tagantjärele juhtunu üle mõelda, tean, et oleksin pidanud kogu olukorraga paremini toime tulema. Emotsioonid võivad hetke kuumuses üle keeda ja eile said minu tunded minust võitu. Ma palun vabandust Valtteri, oma meeskonna ja kõigi ees, kes tundsid, et ma vedasin neid oma tegevusega alt. See pole see, kes ma olen ja ma ootan endalt rohkem, kuna tean, et teised ootavad minult rohkem. Sain sellel nädalavahetusel raske õppetunni ning saan sellest kogemusest paremaks sõitjaks ja paremaks inimeseks," lisas Russell.

Alltoodud videost on näha, et Russell kaotab Bottasest möödumisel ühel hetkel vormeli üle kontrolli ja sellele järgneb karm kokkupõrge: