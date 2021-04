Maksim Paskotši elust Tottenhamis: mulle meeldib, et meile räägitakse vaimsest tervisest ja õpetatakse rahaga ringi käima

Eesti eelmisest U17 koondisest on palju juttu olnud. Loomulikult on selleks ka põhjust. Teiste seas suudeti alistada nii Hispaania, Prantsusmaa kui ka Rootsi. Praeguseks on samad noormehed astunud edasi järgmisse vanuseklassi ning mõni noormees teeb juba kõrgemat lendu. Jaanuaris täisealiseks saanud Maksim Paskotši on jõudnud Eesti A-koondisse.

Noortekoondises ikka kaptenipaela kandnud keskkaitsja rügab nüüd põhiliselt Inglismaa suurklubi Tottenhami treeningväljakutel ja mängudes on ta saanud mütata legendaarse José Mourinho silme all. Jalgpalliväljakul ja selle kõrval pööratakse suurklubides aga tähelepanu sellistele asjadele, mille peale kohe ei tulekski.