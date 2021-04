Nädal piiri taga: Enardile kuld, Juhkamile ja Treialile hõbe

Prantsusmaa naiste meistriliigas jätkusid põhiturniiri kohtumised. Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre said kirja 2:3 (23:25, 25:17, 17:25, 27:25, 13:15) kaotuse Beziers´lt. Miilen sekkus episoodiliselt ning tõi 1 punkti (+1). Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville´i Florange pidi tunnistama Chamalieres´i 3:2 (25:22, 17:25, 23:25, 25:23, 15:11) paremust, Bratuhhina-Pitou sekkus hetketi ja tema arvele jäi 1 punkt (+1). Tabelis on 49 punktiga neljandal kohal koondise temporündaja Liis Kullerkannu ja peatreeneri Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet´ Volero, kes koroonaviiruse tõttu lõppenud nädalal väljakule ei pääsenud. Terville on 45 punktiga kuues, rahvusnaiskonna abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles´ Pays D´Aix on 37 puktiga kaheksas ja Nancy 37 punktiga üheksas.