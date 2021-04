Neuville Horvaatia etapist: ootan uut asfaldirallit suure innuga

"Ootan alati asfaldirallit suure innuga. Seekord on see võistlus kõigile sõitjatele ja võistkondadele uus. Kellelgi pole nende radadega varasemaid kogemusi. See on keeruline olukord, kuid kindlasti meeldib see meile kõigile, et seal on midagi uut," kommenteeris Neuville, vahendab Rallit.fi.