Tarmo Kink 0:4 kaotusest Paidele: elu läheb edasi, kõik kaotavad, see on sport, neelame alla

"Ütlesin veel enne väljakule minemist, et suure suure tõenäosusega Paide meid kõrgelt ei pressi. See tähendab, et kui me palli kaotame, on nad väga ohtlikud. Oleme ka trennis selle läbi käinud. Aga meil oli üks väga ebaõnnestunud päev või lõid tõesti kuskil mingid kellad helistema, et peame mingid asjad üle vaatama. Me ju mängime neid olukordi trennis ka läbi ja analüüsime videot - trennides töötab kaitseliin väga okeilt. Teame täpselt, mida teha, kuidas teha, millal teha. Aga mäng on midagi muud kui trenn. Mängus tekivad sul Nutella triibud pükste peale taha ja igasugused asjad juhtuvad," vastas Kink.