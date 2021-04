Mourinho saab hiigelkompensatsiooni, Tottenham ja Bayern jahivad sama peatreenerit

Ajalehe Daily Maili andmetel läheb kogenud portugallase vallandamine Tottenhamile maksma kuni 20 miljonit naela, kui Mourinho nõustub, et kuni 2023. aasta suveni ta uut töökohta vastu ei võta. 58-aastase portugallase leping Tottenhamiga oleks kehtinud just 2022/23 hooaja lõpuni.

2019. aasta novembris Tottenhami peatreeneriks nimetatud Mourinho arvele jäi 44 võitu, 19 viiki ja 23 kaotust. Inglismaa tippklubi loodab tema asemele palgata RB Leipzigi bossi Julian Nagelsmanni, kes on aga ka Müncheni Bayerni huviorbiidis. Teatavasti on Bayerni juhendaja Hans-Dieter Flick juba teada andnud, et lahkub selle hooaja järel ametist.