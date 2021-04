TÄNA DELFI TV-s | Pärnu ja Kalev/TLÜ alustavad play-offi seeriat

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 16,0 punkti. Märt Rosenthal on andnud 4,8 korvisöötu ja teinud 1,5 vaheltlõiget ning Mihkel Kirves võtnud 7,1 lauapalli ja teinud 0,7 viskeblokeeringut.

Antonio Williams on Kalev/TLÜ parimana visanud keskmiselt 16,8 punkti ja andnud 6,3 korvisöötu. Tyler Roberson on võtnud 8,7 lauapalli ja teinud 2,0 vaheltlõiget, aga tema jaoks on hooaeg vigastuse tõttu lõppenud. Ivo Van Tamm on paremuselt teisena võtnud 6,8 lauapalli ja vaheltlõikeid on Antonio Williams teinud 1,8.