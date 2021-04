Johnson, Macron ja Orban lubavad teha kõik endast sõltuva, et jalgpalli Superliigat ei sünniks

"Vaatame üle kõik võimalused, mida saame jalgpallivõimude suhtes ette võtta, et see ei läheks nii, nagu praegu pakutakse. Ma ei arva, et see oleks hea uudis jalgpallifännidele, ma ei usu, et see on hea jalgpalli jaoks meie riigis," kommenteeris Johnson.

Inglismaa klubidest liituksid Superliigaga Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ja Tottenham.

"Need klubid ei ole lihtsalt suurepärased globaalsed kaubamärgid - loomulikult on need ka ülemaailmsed kaubamärgid -, vaid nad on ka klubid, mis on ajalooliselt seotud oma linnadega, kohaliku kogukonnaga. Neil peaks olema side oma fännide ja oma kogukonna fännibaasiga," rõhutas peaminister.

Johnsoni pressiesindaja lisas, et ta ei saa veel avaldada, kuidas valitsus hakkab Superliiga sünnile vastu võitlema. "Kaalume erinevaid võimalusi. Mul pole praegu võimalik üksikasju täpsustada. Paneme need siis täpselt paika, kui oleme kaalunud kõiki võimalikke lahendusi," sõnas ta.

Ungari peaminister Viktor Orban rõhutas oma avalduses, et jalgpall ei tohi muutuda vaid rikaste lõbuks. "Ungari on veendunud, et maailma suurima mängu ilu ja võlu peitub selles, et see spordiala kuulub kõigile ja see ei saa olla vaid rikkaimate pärusmaa," lausus Orban.

Peaminister lubas, et Ungari valitsus ja jalgpalliliit toetavad selles küsimuses igakülgselt UEFA-d ja FIFA-t.

Euroopa jalgpalliliit UEFA mõistis koos Inglismaa, Itaalia ja Hispaania jalgpalliliitudega Superliiga loomise idee hukka juba pühapäeva õhtul. Seda on Euroopa riigijuhtidest teinud ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes rõhutas, et uus liiga ähvardab kukutada "spordi põhiväärtused".

Lisaks kuuele Inglismaa klubile kuuluksid uude liigasse kolm Hispaania klubi - Madridi Real, Barcelona ja Madridi Atletico - ja kolm Itaalia meeskonda - Torino Juventus, AC Milan ja Milano Inter.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak tõdes intervjuus Delfiile, et Superliiga loomine avaldab mõju ka Eesti jalgpallile ning rahaliselt saab see mõju olema negatiivne. Lisaks võibki halvemal juhul minna nii, et Superliigas mängivaid jalgpallureid me enam koondiste ridades ei näe. Loe intervjuud lähemalt SIIT.