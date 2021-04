Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak tõdes intervjuus Delfi Spordile, et Superliiga loomine avaldab mõju ka Eesti jalgpallile ning rahaliselt saab see mõju olema negatiivne. Lisaks võibki halvemal juhul minna niimoodi, et Superliigas mängivaid jalgpallureid me tulevikus enam koondiste ridades ei näe.