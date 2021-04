Kasahstani saalijalgpall: Kairati meeldivad mured

Nendele vastukaaluks võib nimetada kümneid nimesid, kelle töö saalijalgpalliala kõrgetel ametikohtadel on vaid astmeks karjääriredelil või lihtsalt fiktiivseks ooteajaks. Ent meile pakuvad huvi teistsugused inimesed. AFC Kairati president Kairat Orazbekov rääkis klubi ja Kasahstani koondise viimastest uudistest.

Ega olulisimaks mänguks Beneficaga UEFA Meistrite liiga veerandfinaalis ettevalmistamisel ei tekita lisaprobleeme asjaolu, et nii treenerid kui ka teie meeskonna mängijad on sisuliselt Kasahstani koondis?

Jah, mõnikord tuleb ette, et MMi või EMi valikmängud ja Kairati olulisemad mängud kattuvad. Kuid selles olukorras püstitati eesmärk, et koondis lahendaks Euro-2022 turniirile pääsemise ennetähtaegselt, võimalikult vara, ja meeskond sai sellega hakkama. Nüüd, pärast võidukohtumist Ungariga, on Kairati mängijatel rohkem aega Benficaga kohtumiseks ette valmistada. Lisaks saime võimaluse noori andekaid mängijaid, kes koondise uksele koputavad, praktikas proovile panna, kogenud meistritel lasime veidi puhata.

Ega Kairatil ajast puudu ei tule, et mänguks Benficaga täisväärtuslikult ette valmistada?

Teadsime juba varakult, et selline kattumine aset leiab. Treeningprotsess on käimas, täpse ja varakult ettevalmistatud graafiku järgi. Tuleb ära märkida Kaka ja kogu treenerite koosseisu tööd, kes Kasahstani koondisega töötades viivad treeninguid läbi isegi meistrivõistluste pausi ajal. Meie spetsialistid lendavad selleks ekstra Almatõsse kohale, siis aga jälle Nur-Sultani tagasi, rahvusmeeskonna käsutusse. Tegemist on hullumeelse, karmi režiimiga, ent Kaka füüsilised võimalused lasevad tal seda teha, tema abilised ja mängijad saavad aga täiendavat kindlustunnet oma juhendaja suhtes. Nad näevad treeneri tõsist suhtumist asjasse ja püüavad ka ise mitte maha jääda.

Kas trauma saanud Kairati mängijad jõuavad veerandfinaaliks taastuda?