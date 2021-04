Superliiga skandaalset avapauku lähedalt näinud Kuno Tehva: see on jalgpallimaailma sajandi intriig

Nõmme Kalju president Kuno Tehva. Foto: erakogu

12 tippklubi teatasid pühapäeva õhtul, et nad on aluse pannud jalgpalli Superliigale. Mängudega loodetakse alustada juba lähiaastatel. Euroopa klubide assotsiatsiooni ECA juhatusse kuuluv Nõmme Kalju president Kuno Tehva tõdes, et reede lõunal ei olnud nende ühingus Superliigast veel midagi kuulda, kuid seejärel läks asi tuliseks. Praeguseks on ametist tagasi astunud ECA juht Andrea Agnelli, kes on ühtlasi ka Torino Juventuse president.