Võidusõit Eesti meistritiitlile Soomest Uus-Meremaani

„Autosport on oma olemuselt väga ressursimahukas spordiala, mistõttu õnnestub vaid vähestel jõuda tõelise ralliauto rooli ja neistki enamusel jääb sõiduaega soovitust kordades vähemaks. Virtuaalne kogemus ei kata kindlasti kõiki reaalse võidusõiduga kaasnevaid nüansse, kuid on siiski taskukohane alternatiiv entusiastidele,“ ütleb autoralli 2019. aasta maailmameister Ott Tänak. „Sarnaselt reaalsele võidusõidule ei tule e-spordiski midagi lihtsalt ja visa harjutamine on edu alus. Soovin osalejatele edu ja järjekindlust!“