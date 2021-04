Jose Mourinho sai Tottenhamist kinga

Tottenhami pressiteate kohaselt on Jose Mourinho ja tema abilised Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra on ametist vabastatud.

"Jose ja tema treeneritiim on olnud meiega koos ühel klubi ajaloo kõige raskemal ajal. Mulle isiklikult meeldis temaga koos töötada ning mul on kahju, et asjad ei läinud nii, nagu mõlemad lootsime," sõnas klubi juhatuse esimees Daniel Levy. "Ta on siin alati teretulnud olnud ning täname teda ja treenereid koostöö eest."

Mourinho kohustused võtab ajutiselt üle endine Tottenhami mängija ja seni vaid klubi U19 esindust juhendanud Ryan Mason (29).

Mourinho sai Tottenhami peatreeneriks 2019. aasta novembris. Esimesel hooajal lõpetas Spurs tema käe all Premier League'is kuuendal kohal. Kuigi tänavuse hooaja algus tundus paljulubav, on Spurs olnud hädas stabiilsusega. Tabelist leiab nad hetkel seitsmendalt kohalt. Peamiselt on klubil olnud probleeme just eduseisu hoidmisega. Tänavu on Spurs liigas kaotanud eduseisust koguni 20 punkti, mis on kogu Premier League'i halvim näitaja.

Euroopa liigas langes Tottenham konkurentsist kaheksandikfinaalis, kui nad jäid kahe mängu kokkuvõttes 2:3 alla Zagrebi Dinamole. Ka seal võitis Inglismaa klubi avamängu 2:0, aga kaotas kordusmatši 0:3.

Tottenhamil on võimalus sel pühapäeval võita hooaja esimene karikas. Inglismaa liigakarikasarja finaalis ootab neid ees Manchester City.