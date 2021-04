DELFI VIDEO | TalTechi peatreener vastuolulisest intsidendist: midagi tahtlikku siin polnud. Rannula: hea see välja ei näinud

"Olen näinud seda intsidenti ja seda videot. Ma ise positsioneerisin end valesti, olin küljejoonele ka liiga lähedal," jätkas ta. "Tean, et videost võib tunduda (et tegin meelega), aga seda kindlasti ei juhtunud. Olen ise Pärnust pärit mees ning ükski treener ei taha mängijatele haiget teha."

"Video pealt jääb mulje, et tundus tahtlik. Oleme Killinguga omavahel sellest rääkinud ja ta on ka Maxhuniga rääkinud," sõnas Rannula Delfile. "Midagi muud eriti lisada pole."

"Loomulikult see olukord hea välja ei näinud, aga eks põhjuseid teab Killing ise paremini," jätkas ta. "Õnneks midagi tõsist sellest ei sündinud, oleme asjad ära rääkinud ning usun, et see asi on lõpetatud."