Madridi Real andis tiitliheitluses punkte ära, Atleticole suur võit

Real läks pühapäeva hilisõhtul võõrsil vastamisi Getafega ning pidi leppima 0:0 viigiga. Realil oli koosseisu kokku saamisega tõsiseid probleeme ning abi tuli otsida ka duubelmeeskonnast.

Reali poolel olid vigastusega, koroonaviirusega või kaartidega mängust väljas Ferland Mendy, Casemiro, Nacho, Raphael Varane, Eden Hazard, Dani Carvajal, Sergio Ramos ja Lucas Vazquez.

Madridi Atletico teenis pühapäeval aga 5:0 võidu Eibari üle. Võitjate ridades lõid kaks väravat Angel Correa (42. ja 44. minutil) ja Marcos Llorente (53. ja 68. minutil) ning ühe värava lisas Yannick Carrasco (49. minutil).

Turniiritabelis on Atletico 70 punktiga liidriks ning Real on 67-ga teisel kohal. Kolmas on FC Barcelona 65-ga, kuid neil on üks matš vähem peetud.

