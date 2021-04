Korralik purustustöö: Paide Linnameeskond pani FCI Levadia kiirelt ja konkreetselt paika

Levadia jaoks läks olukord veelgi hullemaks 55. minutil, kui punast kaarti näidati Maksim Podholjuzinile. Antud olukorras oli pall liikumas karistusalas vabaks jäänud Anierile, kuid enne segas Podholjuzin käega mänguvahendi teekonda. Kuna see kõik toimus karistusalast veidike väljas, siis järgnes sellele karistuslöök.

Paide kerkis nüüd turniiritabelis liidriks. Neil on viie kohtumisega koos 13 punkti. Levadia on viie matšiga saanud kirja 12 silma ja see annab neile teise positsiooni.