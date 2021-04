Vaadates Inglismaa koosseisu, siis tuleb loomulikult tõdeda, et nimekiri on neil esinduslik ja eriti paistavad nad silma noorte staaride rohkuse poolest. Koondise liidriteks peaksid olema 27-aastane Harry Kane, 30-aastane Jordan Henderson ja 28-aastane Harry Maguire ehk vastavalt Tottenhami, Liverpooli ja Manchester Unitedi kaptenid. Noortest staaridest on kõige enam tähelepanu saamas Dortmundi Borussias pallivad 17-aastane Jude Bellingham ja 21-aastane Jadon Sancho ning Manchester City 20-aastane mängumees Phil Foden. Aina enam ongi fookusesse tõusmas Foden, kes noorele eale vaatamata on sattunud juba mitmetesse skandaalidesse.