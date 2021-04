Kelly Sildaru treeningkaaslane võitles Soome meistrivõistlustel pargisõidus medali eest

Esikoha teenis Anni Karava 90,00-ga teiseks tuli Viivi Paljärvi 80,00-ga. 20-aastane Karava on praeguse seisuga Soome parimaks freestyle-suusatajaks. Karava osales sel talvel kõikidel pargisõidu ja Big Airi MK-etappidel ning ka maailmameistrivõistlustel. Aspeni MM-ilt läks kirja 12. koht Big Airis ja 17. koht pargisõidus. MK-sarjas oli parimaks Aspeni pargisõidu üheksas koht.

16-aastane Antson on Eesti edukaima freestyle-suusataja Kelly Sildaru treeningkaaslaseks. Ühiselt on sel hooajal käidud ka treeninglaagrites. Mõlema sportlase juhendajaks on Mihkel Ustav. Põlvevigastusest taastuv Kelly Sildaru sõidab Soome laagrisse pärast esmaspäeval toimuvat eesti keele eksamit.