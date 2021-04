Premier League'i klubid panevad ülejärgmisel nädalavahetusel sotsiaalmeedias tuled kustu

1. mail on Premier League'is võistlustules kõik 20 klubi. Vooru põnevuskohtumises lähevad vastamisi Manchester United ja Liverpool.

Klubisid on kutsutud üles sotsiaalmeedias tegevusetuna püsima oma mängupäeva hommikust hilisööni ehk 00-st 00-ni. Seda, kas kõik meeskonnad sellega kaasa lähevad, tahavad boikoti eestvedajad teada esmaspäeval kell 14-ks.

Sotsiaalmeediaboikotiga on kutsutud ühinema ka mängijaid.

Aktsioonile on teiste seas juba toetust avaldanud ka diskrimineerimisvastane heategevusorganisatsioon Kick It Out.