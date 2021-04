FOTOD JA VIDEO | Tehtud! Eestlased läksid omapärasel alal maailmarekordit püüdma ja täitsid eesmärgi pika puuga

"Tegelikult läbisime hulga pikema maa, kuid vääratasime seitsmendal kaardilehel (tegelikult kaardi järgi oli isegi ok, kuid max pikkuse saamiseks oli vaja keskjoont nihutada - ehk siis eksisime tegelikult mujal, kuid mõõtmistulemuste järgi Liikva külas)," kirjutas Tammemäe Instagramis.

"Võtaks eilse jooks-matka kokku järgmiselt: iga koledus saab ükskord otsa. Olime rajale planeerinud 5 suuremat jõeületust, muid kraave oli lugematu arv. Tuleb aga tõdeda, et mets on Harju ja Raplamaal ikka päris vaenulik. Sellele vaatamata veetsime koos Sander Linnusega ääretult toreda ja sportliku päeva värskes õhus.

"Tahan omalt poolt tänada kõiki kaasaelajaid ning eriti neid sõpru ja tuttavaid, kes võtsid vaevaks rajale ergutama tulla, aitäh! Lisaks väärivad tänu paar kinnistuomanikku, kes olid viisaka küsimise peale valmis oma värava avama ning meid läbi lubama. Eestis elab palju lahkeid ja positiivse ellusuhtumisega inimesi."



Maailmarekordina arvestatakse tulemusi, mille tegemiseks on kasutatud ainult kaarti ja kompassi ning mis ei kulge piki teesid.

Eelmise maailmarekordi ümber valitseb aga üksjagu segadust. Eesti Sirgjoonejooksjate Liidu Facebooki leht kirjutab, et umbes aasta tagasi kuulutati, nagu oleks Rootsis parandatud maailmarekordit kolm korda järjest: "Kustkohast nad üldse võtsid, et nad maailmarekordit tegid, ei ole teada. Ja kuskilt ei ole ka teada, et seda vahepeal rohkem oleks uuendatud. Ja ega seda uut maailmarekordit ei ole võimalik kuskil sellisena ka registreerida."