Lionel Messi kaks väravat viisid Barcelona 31. Hispaania karikavõiduni

Märgiline on eilne sündmus kahtlemata Messi jaoks, kelle tuleviku kohta Hispaania meedia pea iga päev mõne uudisnupu valmis treib. Kas ta jääb või lahkub, pole vähemalt täna nii suur teema, kui see, et sisuliselt kogu oma karjääri ühes klubis mänginud argentiinlasest sai Copa del Rey finaalide suurim väravakütt 10 tabamusega. Hispaania karika on Messi pea kohale tõstnud seitse korda.