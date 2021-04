Järjekordne tagasilöök tervises tõmbas Ott Kiivika profispordi plaanile käsipiduri peale

Kiivika plaanid said tagasilöögi aasta eest, kui mehel avastati kopsutromb. "Selge, et see pani elu ja edasise tegevuse üle väga selgelt järele mõtlema. Ravisin trombi justkui korda, tulin haiglast välja ja jätkus edasine ravi," lausus Kiivikas intervjuus Vikerraadiole, vahendab ERR-i spordiportaal.