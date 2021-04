VIDEO | USA noor sprinter sai hakkama ajaloolise saavutusega

21-aastane ameeriklanna läbis Californias Azusas tõkkesprindi ajaga 12,92. See tähendas, et McLaughlinist sai esimene naine maailmas, kes on suutnud 100 m tõkkeid joosta alla 13 sekundi, 400 m tõkkeid alla 53 (rekord 52,23) ja 200 meetrit alla 23 sekundi (22,39).