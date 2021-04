Selveri Balti liigas kangelaslikult tiitlini aidanud Orav: seis on hapu, ma ei läinud teadlikult arsti juurde

Orava enda vigastuse teemast ei räägitud enne üldse midagi, alles koondise nimekirja avalikustamisega tuli välja, et ta on sinna ringi kaasatud, aga esmalt peab seal tegelema raviga. Niisiis, kui tõsine põlvemure on? “Nüüd võib ausalt öelda, et seis on väga hapu,” tunnistas Orav, et on mänginud läbi valu. “Ma ei ole teadlikult läinud arsti juurde enne hooaja lõppu, ütlesin, et ma ei taha teada. Et ei oleks varianti, mille taha pugeda. Kui oleksin teada saadnud, et kõõluses on väike rebend või mis iganes, siis oleks hea olnud põhjendada oma kehva vormi, aga ma ei tahtnud teada. Eks järgmine või ülejärgmine nädal saan loodetavasti arsti vastuvõtule, siis saan teada, mis seis on.”