Štelmahers: tugevat meeskonda on alati meeldiv võita, eriti kodus

"Iga kord on tugeva meeskonna võitmise järel väga hea tunne, eriti kodus. Kahju, et tribüünidel pealtvaatajaid polnud, kuid nad jälgivad ja toetavad meid kodust," sõnas Štelmahers pressikonverentsil.

"Teadsime, et see saab olema raske mäng, kindlasti on neil puudu staarmängijaid, kuid neil on korralikud Venemaa mängijad, kes võitlevad iga sekundi eest. Mulle meeldib, kuidas nad praegu mängivad, nad jagavad palli ja mängivad kõvasti," tunnustas peatreener vastasmeeskonda.

"Olen väga rahul meie mängijatega, et nad suutsid vastu hakata. Alustasime tsoonikaitse vastu närviliselt, kuid muutsime mõningaid asju ja viskasime neli punkti järjest. Võite küsida, mis juhtus Himkiga kolmandal veerandajal (nad võitsid veerandi 26:15 - toim.). See on korvpall, kulgeb üles ja alla," lisas Štelmahers.

Himki peatreener Andrei Maltsev õnnitles kalevlasi ja tunnistas, et nemad keskenduvad juba play-offile.

"Palju õnne Kalev/Cramole hea mängu puhul. Kalev mängis täna hea energiaga ja meeskonnas valitses hea keemia. Oleme keskendunud VTB liiga play-offidele, sest hooaeg on olnud raske ja mänge on olnud palju. Kahjuks on praegu paljud meie võtmemängijad vigastatud ja see jätab oma jälje. Ootame play-offi, kuid ei tea, kelle vastu mängime," sõnas Maltsev.