OTSEBLOGI | Ülipõnev hooaeg saab lahenduse kiires lõppmängus - kas Selver või Saaremaa?

Märt Tammearu: "Ma arvan, et see oli täna kõik asjad kokku - psühholoogiline pool, füüsiline ja seegi, et osad mehed olid puudu. Me ei mänginud päris enda mängu, Jekabpils tegi omad asjad ära, Kristaps Smits mängis päris hästi ja see neile edu tõi. Hooaja kohta ei saa öelda, et oleksime lati alt läbi läinud, ütleme, et oli keskmine. Läks hästi, oli ka väiksemaid ärakukkumisi, enam-vähem võib rahule jääda."