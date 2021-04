Barcelona jalgpallur pidi raske haiguse tõttu liikuma lapsepõlves ringi ratastoolis: mäletan häbitunnet

Legg-Calve-Perthesi tõbi - tuntud ka kui Perthesi tõbi - on väikelastel puusaliigesehaigus, mis esineb tavaliselt vanuses 4-10 eluaastat, vahendas portaal EAGHA.

Taanlasest Barcelona ründaja Braithwaite põdes haigust vanuses 5-7 eluaastat. "Ma ei mäleta sellest palju, sest see oli kurb aeg," vahendas Marca mängumehe öeldut CNN-ile. "Vaatad, kuidas teised lapsed jooksevad ringi, naeratavad ja mängivad. See on valus."