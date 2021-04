OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab Moskva Himkit üllatada?

Rasket hooaega kogev Himki on küll Ühisliiga turniiritabeli kõrgeimast tipust välja kukkunud, kuid on endale koha play-off’is taganud. Kalev/Cramo jääb sellel hooajal küll play-offist eemale, kuid võimalikult hea koht tabelis vajab kindlustamist, kirjutas BC Kalev/Cramo koduleht.

Kalevi ühe liidri Janari Jõesaare Paf Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniiril saadud kerge vigastus vajab täpsustavaid uuringuid ning tema mängus osalemine on veel ebaselge. Samuti selgub mängupäeval Chavaughn Lewise osalemine, kellele samuti eelmisest nädalavahetusest annab tunda tagareis. Kregor Hermetit vaevavad kerged põlveprobleemid, aga suure tõenäosusega on tema mänguvalmis.

Moskva oblasti Himki on hetkel turniiritabelis 11 võidu ja 10 kaotusega seitsmendal kohal, kuid neil püsib realistlik võimalus püüda koht kõrgemal olevat poolakate Zielona Gorat, kellel kirjas 13 võitu ja samuti 10 kaotust. Himkil on jäänud veel mängud Kalev/Cramo, Minski Tsmoki ja Avtodoriga. Poola klubil aga Astanaga. Omavahelised mängud on viigis 1-1, kuid nende kohtumiste korvide vahe räägib selgelt Himki kasuks.