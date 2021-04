TIPPHETKED | Tartu Ülikool purustas Kalev/TLÜ 25 punktiga

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreener Toomas Kandimaa sõnul ei saa sellest mängust suuri järeldusi teha. „Võita on alati meeldiv, aga kahjuks ei olnud Kalev täna täiskoosseisus. Mingeid järeldusi on sellest mängust raske teha, pigem oluline, et kõik jäid terveks ja saame play-offidele minna võidu pealt vastu,“ kommenteeris Kandimaa tänast mängu. „Järgmisel nädalal on veerandfinaali näol tõehetk. Igal juhul läheme lahingut andma. Selge see, et nad on enesekindlust täis ja siiamaani ei ole meil sel hooajal neid võita õnnestunud. Nendega pole lihtne olnud, aga play-off on play-off ja nädala lõpuks on sotid selged,“ ütles Kandimaa.