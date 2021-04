TÄNA DELFI TV-s | Kas TalTech suudab Pärnu sadamat üllatada?

TALTECH on 30 mänguga 11 võitu teeninud. Viimati võõrustati Paf Eesti-Läti korvpalliliigas Tartu Ülikool Maks & Mooritsat ning saadi 85:80 võit.

Oliver Metsalu on TALTECH-i parimana visanud keskmiselt 16,0 punkti ja võtnud 7,5 lauapalli. Tanel Sokk on andnud 5,0 korvisöötu, Ralf Küttis teinud 1,5 vaheltlõiget ja Karl Andres Matute Perner teinud 0,5 viskeblokeeringut.

Pärnu on 33 mänguga 24 võitu teeninud. Viimati kohtuti Paf Eesti-Läti korvpalliliiga Final Six turniiri veerandfinaalis BK Ogrega ning mäng kaotati 68:77.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 15,6 punkti. Märt Rosenthal on andnud 4,0 korvisöötu ja teinud 1,7 vaheltlõiget. Mihkel Kirves on võtnud 7,1 lauapalli ja Lauris Blaus teinud 0,7 viskeblokeeringut.