TÄNA DELFI TV-s | Rakvere Tarvas sõidab külla Raplale

Rapla on 33 mänguga 19 võitu teeninud. 11. aprillil kohtuti Paf Eesti-Läti korvpalliliiga Final Six turniiri kolmanda koha mängus BK Ogrega ning vastu tuli võtta 73:75 kaotus.

Brandon Childress on Rapla parimana visanud keskmiselt 18,2 punkti ja andnud 5,0 korvisöötu. Al-Wajid Aminu on võtnud 7,0 lauapalli ja teinud 1,3 viskeblokeeringut ning Tom Kaldre teinud 1,7 vaheltlõiget.

Rakvere on 31 mänguga 12 võitu teeninud. Viimati võõrustati Paf Korvpalli Meistriliigas Tallinna Kalev/TLÜ-d ning leppida tuli 86:89 kaotusega.

Kristaps Gluditis on Rakvere parimana visanud keskmiselt 19,2 punkti. Devin Harris on andnud 5,9 korvisöötu ja teinud 2,1 vaheltlõiget. Tormi Niits on võtnud 9,2 lauapalli ja Kaido Saks teinud 1,1 viskeblokeeringut.