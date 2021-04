Kaks Kalev/Cramo põhitegijat võivad mängust Euroliiga punase laternaga eemale jääda

Himki on Ühisliigas 11 võidu ja 10 kaotusega seitsmendal kohal, Kalev/Cramo on 6 võidu ja 15 kaotusega kümnes. Himki tegi tänavu kaasa ka Euroliigas, aga seal läks hooaeg täielikult nässu, sest põhiturniiril jäädi 4 võidu ja 30 kaotusega kindlalt viimaseks.

Kalev/Cramo kodulehe teatel on kalevlaste koosseisu osas enne mängu küsimärke. Kalevi ühe liidri Janari Jõesaare Eesti-Läti liiga finaalturniiril saadud kerge vigastus vajab täpsustavaid uuringuid ning tema mängus osalemine on veel ebaselge. Samuti selgub mängupäeval Chavaughn Lewise osalemine, kellele samuti eelmisest nädalavahetusest annab tunda reie tagalihas. Kregor Hermetit vaevavad kerged põlveprobleemid, aga suure tõenäosusega on tema mänguvalmis.