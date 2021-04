Maailma kiireimal mehel ei lubata Tokyo olümpiamängudel võistelda

25-aastasele Colemanile sai saatuslikuks kolmel korral dopinguproovi andmata jätmine. Mullu sai ta kahe aasta pikkuse võistluskeelu. Rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS otsustas täna, et karistust lühendatakse kuue kuu võrra ja seega lõppeb keeld 2021. aasta novembris. Coleman lootis, et CAS tühistab võistluskeelu.

Coleman ei osutunud testijatele kättesaadavaks 2019. aasta 16. jaanuaril, 26. aprillil ning 9. detsembril. Just kaks viimast juhtumit Coleman vaidlustas.

Reeglite kohaselt peab sportlane viibima kokkulepitud kohas tunni aja pikkuse perioodi vältel. Dopingukütt peab minema õigeks ajaks kokkulepitud asukohta ning ootama seal 60 minutit, mille järel võib ta lahkuda. 9. detsembri vahejuhtumi kohta väitis Coleman, et oli tegemas jõuluoste, kuid saabus õigel ajal koju tagasi.

Dopinguametnikud väitsid omalt poolt, et nad ootasid Colemani kodu ees kella 19.15-st kuni 20.15-ni - nagu oli varasemalt kokku lepitud. Colemani sõnul saabuski ta vahetult enne 20.15 koju ning väitis, et ühtegi dopingukütti ta ei näinud. Ostutšekid näitasid aga, et Coleman tegi kell 20.22 alles poes sisseoste.