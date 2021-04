"Jätkasin ainult vanglas istuva isa tõttu mängimist." Snuukrigeeniuse erakordne teekond kõigi aegade üheks parimaks

Sheffieldis toimuva maailmameistrivõistluste avaringis kohtub vanameister debütandi Mark Joyce'iga. 45-aastane O'Sullivan on tiitlikaitsja ning kuuekordne ilmameister. Seitsmenda triumfi korral tõuseks inglane ühele pulgale legendaarse Stephen Hendryga. Paljude silmis on O'Sullivan aga juba praegu läbi aegade parim mängija.

O’Sullivan sai kuulsaks juba 17-aastaselt, võites prestiižse UK Championshipi tiitli. Tema elu ja karjäär on olnud kõike muud kui tavapärane. Kõigest aasta enne esimest suurt triumfi mõisteti tema isa mõrva eest eluks ajaks vangi. Mõned aastad hiljem saadeti ema maksupettuste eest aastaks trellide taha. O'Sullivan on elu jooksul võidelnud depressiooni, narkootikumide sõltuvuse ja alkoholismiga. Kõigele vaatamata on ta tõestanud end läbi aegade ühe andekaima snuukrimängijana, kes on end igaveseks spordiala ajalukku kirjutanud.