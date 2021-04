Kas Hyundai peaks kartma? Toyota rallitiim tahab Horvaatias jokkeri lauale lüüa

Toyota uuendatud jõuallikas pole ralliringkondades mingi saladus, aga küsimus on selles, millal see kasutusele võetakse.

Toyota võistkonna tehnikadirektor Tom Fowler ütles DirtFishile, et tegemist on esimese mootoriga, mis on täielikult valmistatud Toyota mootorispordiosakonna Saksamaal asuvas tehases. Varem tegeles mootori timmimisega endise tiimijuhi Tommi Mäkineni firma.

"Mootor on valmis ja läbitud on ka homologatsiooniprotsess. Võrreldes vana jõuallikaga on see parem ja tahame seda kasutada nii ruttu kui võimalik. Me ei tea veel, kas see juhtub Horvaatias või mitte," ütles Fowler.