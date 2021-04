TÄNA | Henry Sildaru asub Soome meistrivõistlustel starti

Big Airi hüpetes eelvõistlust ei peeta ning kohe on kavas finaal. Kokku on meeste konkurentsis stardis 20 osalejat. Sildaru on hüppejärjekorras neljas. Loomulikult on eestlane jõuproovil kõige noorem osaleja.

FIS-punkti järgi on soomlastest kõige nimekamaks 24-aastane Miika Virkki, kes osales tänavu Aspenis ka täiskasvanute maailmameistrivõistlustel. Seal sai ta pargisõidus 47. koha. Seni on ta tugevam olnud aga just Big Airi hüpetes. Sel alal on ta kolmel korral jõudnud ka Euroopa karikasarjas esikolmikusse. Sildarul on seni ainsalt Big Airi EK-etapilt ette näidata 32. koht.