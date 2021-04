Soome sporditähte pussitanud mees tunnistati süüdimatuks. "Nägin oma verd lumele nirisemas, valu oli väljakannatamatu."

„See mees oli meie hoovis ja rääkisin temaga mõne sõna juttu. Ta küsis, kust ma tulen ja kuhu lähen. Ta tundus kahtlane. Mul oli tunne, et asi ei ole õige,“ meenutas 39-aastane Sali juhtunut.

„Läksin tema juurest eemale, kuid järsku tundsin, kuidas mind löödi kolmel korral selga. Tunne oli selline, et keegi oleks nagu raske kiviga virutanud. Mees jätkas oma teekonda. Nägin nuga ja verd lumele nirisemas,“ lisas Sali.

Õnneks suutis endine triatleet abi kutsuda ning peagi oli ta arstide hoole all. „Need olid minu elu kaks kõige hullemat tundi. Valu oli täiesti väljakannatamatu. Õnneks viidi mind Rovaniemi haiglasse ning ma sain kiiresti abi,“ meenutas Sali.

Salit rünnanud mees väitis, et tegemist ei olnud mõrvakatsega ning ta tegutses peas kostunud häälte ajel. „Meie peas olevad hääled käsivad meil teha äärmuslikke asju,“ rääkis mees video vahendusel. Mehe sõnul helistas ta esmalt ise meedikutele, et abi paluda. Seejärel läkski ta õue ning lõi noaga esimest ette jäänud inimest. „Ütlesin, et tunnen end kehvasti ja vajan abi,“ meenutas ta.