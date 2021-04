Eksmaailmameister oli 60-aastaselt lähedal MM-etapi comebackile WRC autoga

Prantslane oli 60-aastaselt juba M-Spordiga käed löönud, et nende WRC autoga Korsikal startida, kuid uskumatuna kõlav comeback jäi siiski sponsorite leidmise taha.

"Kaks aastat tagasi üritasin oma 60. sünnipäevaks WRC autot rentida," rääkis prantslane DirtFishile. "Mul oli Malcolm Wilsoniga kontakt, sõitmaks Fordiga Korsikal, kuid kahjuks me ei saanud eelarvet kokku. See oli väga suur eelarve ning see osutus võimatuks."