FOTOUUDIS | Venelased võistlevad Tokyo olümpial lipukeelust hoolimata valge-sini-punases vormis

Rahvusvaheline spordiarbitraaž otsustas detsembris, et venelased ei tohi Venemaa nime, lipu, hümni ja muu rahvussümboolika all võistelda, kuna nende antidopinguagentuur pole täitnud neile seatud kohustust anda üle Moskva dopingutestilabori täpsed andmed. Sel suvel toimuval Tokyo olümpial osalevad venelased Venemaa Olümpiakomitee egiidi all.